Стерлинг: я бы легко победил Волкановски

Американский боец смешанных единоборств Алджэмейн Стерлинг, являющийся действующим чемпионом UFC в легчайшем весе, разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказал мнение, что с лёгкостью бы одолел австралийского бойца Александра Волкановски.



«Моё искреннее мнение… Думаю, я бы легко победил Волкановски и провёл сабмишн», — написал Стерлинг.



Напомним, на турнире UFC 276, который состоялся в ночь со 2 на 3 июля мск, Волкановски одержал победу в поединке с американцем Максом Холлоуэем, защитив титул в полулёгком весе. Ранее сообщалось, что Волкановски повторил достижение бывшего чемпиона UFC в лёгком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова в американском промоушене.

Стерлинг ужаснулся прибавке в весе после боя с Яном: