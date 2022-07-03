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Стерлинг: я бы легко победил Волкановски

Стерлинг: я бы легко победил Волкановски
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Американский боец смешанных единоборств Алджэмейн Стерлинг, являющийся действующим чемпионом UFC в легчайшем весе, разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказал мнение, что с лёгкостью бы одолел австралийского бойца Александра Волкановски.

«Моё искреннее мнение… Думаю, я бы легко победил Волкановски и провёл сабмишн», — написал Стерлинг.

Напомним, на турнире UFC 276, который состоялся в ночь со 2 на 3 июля мск, Волкановски одержал победу в поединке с американцем Максом Холлоуэем, защитив титул в полулёгком весе. Ранее сообщалось, что Волкановски повторил достижение бывшего чемпиона UFC в лёгком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова в американском промоушене.

Стерлинг ужаснулся прибавке в весе после боя с Яном:

Волкановски устроил Холлоуэю тотальный декласс! Алекс доказал, что всегда был круче Волкановски устроил Холлоуэю тотальный декласс! Алекс доказал, что всегда был круче
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