Стерлинг: я бы легко победил Волкановски
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Американский боец смешанных единоборств Алджэмейн Стерлинг, являющийся действующим чемпионом UFC в легчайшем весе, разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказал мнение, что с лёгкостью бы одолел австралийского бойца Александра Волкановски.
«Моё искреннее мнение… Думаю, я бы легко победил Волкановски и провёл сабмишн», — написал Стерлинг.
Напомним, на турнире UFC 276, который состоялся в ночь со 2 на 3 июля мск, Волкановски одержал победу в поединке с американцем Максом Холлоуэем, защитив титул в полулёгком весе. Ранее сообщалось, что Волкановски повторил достижение бывшего чемпиона UFC в лёгком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова в американском промоушене.
Стерлинг ужаснулся прибавке в весе после боя с Яном:
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