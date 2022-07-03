Тренер — о возрасте Головкина: это беспокоит одних журналистов

Джонатан Бэнкс, тренер объединённого чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг), казахстанца Геннадия Головкина не считает, что его возраст (8 апреля 2022 года Головкину исполнилось 40 лет) станет препятствием в третьем бою со звёздным мексиканцем Саулем Альваресом, который состоится 18 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Я считаю, что его возраст беспокоит одних журналистов. Не думаю, что он волнует даже его соперников. Что же касается меня… мне всё равно. Я начну переживать, когда что-то замечу.

Сейчас же, пока он остаётся мотивированным и старается изо всех сил ради достижения цели, я не вижу причин говорить с ним о том, что он стар», – сказал Бэнкс в интервью журналистам.

Ранее в интервью Бэнкс назвал ключ к победе Головкина над Альваресом.