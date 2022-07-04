Тейшейра повторно обратился к Прохазке и Дане Уайту с просьбой о реванше

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), бразильский ветеран Гловер Тейшейра повторно обратился к президенту организации Дане Уайту с просьбой организовать реванш с чешским нокаутёром Иржи Прохазкой.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 275, прошедшем в начале июня в Сингапуре. Победу одержал Прохазка, «задушивший» Тейшейру в пятом раунде и ставший новым чемпионом организации.

«Давайте сделаем это. Все хотят увидеть реванш, а я хочу доказать, что я по-прежнему лучший, UFC, Дана Уайт, Иржи Прохазка», – написал бразилец в социальных сетях.

Ранее в интервью Прохазка назвал двух потенциальных соперников по следующему бою. В список попали Тейшейра и польский экс-чемпион Ян Блахович.