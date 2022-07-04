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«Прислушался к вашим советам». А. Емельяненко показал работу на скакалке

«Прислушался к вашим советам». А. Емельяненко показал работу на скакалке
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, где показал свою работу на скакалке.

«Прислушался к вашим советам, где вы говорите, что у меня ноги не работают, и начал бегать кроссы и прыгать на скакалке, включать ноги в работу, чтобы быть подвижным и неуловимым», — сказал Емельяненко.

В последнем бою Емельяненко встречался с уроженцем США ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Поединок проходил в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени на голых кулаках. Победу решением судей одержал Александр. Спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде праздновал Монсон.

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