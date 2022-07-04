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В IBF определили обязательного претендента для Сауля Альвареса

В IBF определили обязательного претендента для Сауля Альвареса
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Завершился поединок за звание обязательного претендента во втором среднем весе (до 76,2 кг) под эгидой Международной боксёрской федерации (IBF).

За право сразиться за чемпионский титул встретились 32-летний россиянин Евгений Шведенко (15-0, 6 KO) и 30-летний кубинец Уильям Скалл (18-0, 9 KO). По итогам двенадцати раундов победу единогласным решением судей одержал Скалл – 117-111, 118-110, 118-110.

Чемпионский титул будет разыгран в сентябре. Бывший лидер рейтинга лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории мексиканец Сауль Альварес проведёт дебютную защиту всех четырёх поясов против звёздного казахстанского ветерана Геннадия Головкина. Поединок между бойцами станет завершением трилогии, начавшейся в 2017 году.

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