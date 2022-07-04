«Я не фанат постукиваний». Актёр Крис Пратт раскритиковал выступление Адесаньи на UFC 276

Голливудский актёр Крис Пратт, известный по участию в фильмах киновселенной Marvel, высказался о выступлении чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландца Исраэля Адесаньи в бою с американцем Джаредом Каннонье, который состоялся на минувших выходных в Лас-Вегасе.

Напомним, поединок продлился все пять раундов и крайне не понравился зрителям на арене. Адесанья победил единогласным решением судей.

«Постараюсь высказаться настолько приземлённо, насколько могу, ведь я никогда не выходил в клетку. Я не понимаю в MMA, я актёр. Но я не большой поклонник подобного, чуваки. Я не поклонник того, чтобы болтать, а затем всё решать постукиваниями. Во время боя я думал: «Ну давай же! Сделай это! Ты должен сдержать обещание и выступить круто», – приводит слова Пратта издание MMA Mania.