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Альварес: моя цель – досрочно закончить бой с Головкиным

Альварес: моя цель – досрочно закончить бой с Головкиным
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Чемпион мира в четырёх весовых категориях и бывший лидер рейтинга «pound-for-pound» мексиканец Сауль Альварес рассказал, что планирует досрочно закончить бой с представителем Казахстана Геннадием Головкиным.

«Моя цель — закончить этот бой до завершения 12 раундов. Я на 100% сосредоточен на этом поединке», — приводит слова Альвареса TMZ.

Напомним, осенью 2022 года Сауль Альварес проведёт дебютную защиту всех четырёх поясов в поединке с Геннадием Головкиным. Бой между бойцами станет завершением трилогии, начавшейся в 2017 году.

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Третий поединок Альвареса с Головкиным состоится 18 сентября в Лос-Анджелесе (США). Первый бой заврешился с ничейным результатом, во втором поединке Альварес одержал победу решением судей.

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