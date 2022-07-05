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Прохазка высказался по поводу возможного боя с Камару Усманом

Прохазка высказался по поводу возможного боя с Камару Усманом
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Новый чемпион UFC в полутяжёлом весе чешский боец Иржи Прохазка дал комментарий по поводу возможного поединка с Камару Усманом.

«Камару Усман отличный боец, я его уважаю, но если он действительно хочет попробовать свои силы в полутяжёлом дивизионе, это будет не так легко, как он думает. В любом случае сначала я хочу провести защиту своего титула против Яна Блаховича или Гловера Тейшейры, а затем мы можем это обсудить.

Я люблю вызовы, мне нравится проверять себя, и это серьёзное испытание. По большому счёту, я не верю в весовые категории, потому что в итоге всё сводится к тому, кто сильнейший человек на планете. И это то, к чему я стремлюсь», — сказал Прохазка на YouTube-канале The Schmo.

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