Прохазка высказался по поводу возможного боя с Камару Усманом
Поделиться
Новый чемпион UFC в полутяжёлом весе чешский боец Иржи Прохазка дал комментарий по поводу возможного поединка с Камару Усманом.
«Камару Усман отличный боец, я его уважаю, но если он действительно хочет попробовать свои силы в полутяжёлом дивизионе, это будет не так легко, как он думает. В любом случае сначала я хочу провести защиту своего титула против Яна Блаховича или Гловера Тейшейры, а затем мы можем это обсудить.
Я люблю вызовы, мне нравится проверять себя, и это серьёзное испытание. По большому счёту, я не верю в весовые категории, потому что в итоге всё сводится к тому, кто сильнейший человек на планете. И это то, к чему я стремлюсь», — сказал Прохазка на YouTube-канале The Schmo.
Комментарии
- 5 июля 2022
-
16:43
-
16:28
-
15:42
-
14:43
-
13:20
-
12:35
-
11:58
-
10:56
-
10:11
-
09:21
-
07:22
-
06:38
-
02:32
-
01:22
-
00:57
-
00:57
-
00:13
- 4 июля 2022
-
23:56
-
23:42
-
23:13
-
22:14
-
21:40
-
21:10
-
20:38
-
20:05
-
18:53
-
18:33
-
18:18
-
18:04
-
17:22
-
16:28
-
15:24
-
14:17
-
12:51
-
11:59
Партнерский контент