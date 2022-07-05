Промоутер: Джошуа не может сказать, что не должен был проигрывать Усику в первом бою

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, считает, что его проигрыш украинцу Александру Усику в сентябре стал первым настоящим поражением в карьере.

«Энтони не подготовился к бою с Руисом должным образом. Он подготовился к Усику, но его просто побил лучший боец. В случае с Руисом он может сказать, что его поймали и он не смог восстановиться. Этого поражения не должно было быть.

Однако он не может сказать, что не должен был проигрывать Усику, поскольку его перебоксировали. Он вышел с неправильным планом, и в тот вечер победил лучший боксёр», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

Ранее Джошуа ответил на предложение соотечественника Тайсона Фьюри тренировать его перед реваншем с Усиком.