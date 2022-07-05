Экс-чемпион UFC: не думаю, что Джонс и вправду хочет подраться с Миочичем

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американский ветеран Крис Уайдман считает, что бывший обладатель титула в тяжёлом весе (до 120 кг) Стипе Миочич сможет создать проблемы звезде организации Джону Джонсу.
«Знаете, я видел, как Джон Джонс работал над тем, чтобы набрать вес. И Стипе был меньше его. Я тренировался с ним, он один из моих товарищей. Мы тусовались с ним на днях, и он стал больше. Никто не знает об этом. Сейчас он весит больше 110 кг, это точно.
Какое бы решение ни принял Стипе, это серьёзно. Я не думаю, что Джонс и вправду хочет этого боя. И он совершит ошибку, если считает, что выйдет против 100-килограммового Стипе. Его встретит большой и сильный парень, который пойдёт на него», – сказал боец в интервью YouTube-каналу The Schmo.
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