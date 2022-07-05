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Экс-боец UFC обратился к Диазу, который дал пощёчину журналисту

Экс-боец UFC обратился к Диазу, который дал пощёчину журналисту
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Бывший боец UFC Диего Санчес разместил новый пост в своих социальных сетях, где раскритиковал давшего пощёчину журналисту американского бойца UFC Нейта Диаза.

«Нейт такой мерзавец — дал пощёчину моему парню Шону и чувствует себя крутым. Нет никаких причин давать пощёчину человеку, который берёт у тебя интервью! Засранец, когда тебя исключат из UFC, приходи в Eagle FC. Это мой вызов твоей чести, если она у тебя ещё есть. Тебе должно быть стыдно», — написал Санчес.

Напомним, Диаз дал пощёчину журналисту Шону Маку за кулисами турнира UFC 276. Инцидент случился после того, как представитель СМИ поинтересовался у Нейта о другом американском бойце Шоне О'Мэлли. В ответ на это Диаз сначала ударил по его микрофону, а затем и дал оплеуху.

Нейт Диаз дал пощёчину журналисту:

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