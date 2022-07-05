Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джошуа объяснил, почему ему не нравится идея стать трёхкратным чемпионом мира

Джошуа объяснил, почему ему не нравится идея стать трёхкратным чемпионом мира
Комментарии

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа признался, что его не радует возможный статус трёхкратного чемпиона в случае победы над обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO украинцем Александром Усиком, реванш с которым состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

«Кто-то сказал мне, что у меня есть шанс стать трёхкратным чемпионом мира. А я ответил, что это не то, чего я на самом деле хочу.

Это не тот путь, который я посоветовал бы молодым бойцам. Если хотите сохранить титулы, то не проигрывайте и держитесь за них. Без сомнений, я отчаянно хочу вернуть себе пояса», – сказал боец в интервью журналистам.

Ранее Эдди Хирн, промоутер Джошуа, назвал слабое место Александра Усика.

Новость по теме
Промоутер Энтони Джошуа назвал слабое место Александра Усика
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022