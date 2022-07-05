Джошуа объяснил, почему ему не нравится идея стать трёхкратным чемпионом мира

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа признался, что его не радует возможный статус трёхкратного чемпиона в случае победы над обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO украинцем Александром Усиком, реванш с которым состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

«Кто-то сказал мне, что у меня есть шанс стать трёхкратным чемпионом мира. А я ответил, что это не то, чего я на самом деле хочу.

Это не тот путь, который я посоветовал бы молодым бойцам. Если хотите сохранить титулы, то не проигрывайте и держитесь за них. Без сомнений, я отчаянно хочу вернуть себе пояса», – сказал боец в интервью журналистам.

Ранее Эдди Хирн, промоутер Джошуа, назвал слабое место Александра Усика.