Джошуа объяснил, почему ему не нравится идея стать трёхкратным чемпионом мира
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа признался, что его не радует возможный статус трёхкратного чемпиона в случае победы над обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO украинцем Александром Усиком, реванш с которым состоится 20 августа в Саудовской Аравии.
«Кто-то сказал мне, что у меня есть шанс стать трёхкратным чемпионом мира. А я ответил, что это не то, чего я на самом деле хочу.
Это не тот путь, который я посоветовал бы молодым бойцам. Если хотите сохранить титулы, то не проигрывайте и держитесь за них. Без сомнений, я отчаянно хочу вернуть себе пояса», – сказал боец в интервью журналистам.
Ранее Эдди Хирн, промоутер Джошуа, назвал слабое место Александра Усика.
Новость по темеПромоутер Энтони Джошуа назвал слабое место Александра Усика
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