Шлеменко: могу сделать вес к бою с Исмаиловым хоть завтра. А он и за две недели не сделает
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Известный российский средневес Александр Шлеменко прокомментировал своё недавнее высказывание о неготовности соотечественника Магомеда Исмаилова к их поединку, который, как ожидается, состоится в конце лета.
Напомним, ранее Шлеменко раскритиковал Исмаилова за плохую форму и лишний вес, на что последний записал видеоответ из зала.
«Он весит много. И это не рабочий вес. У него ведь не двухметровые плечи. Не поймите неправильно, я не говорю, что он в ужасной форме, но в такой форме нереально биться в пятираундовом бою.
Я уже завтра могу сделать вес и драться. О чём это говорит? Это говорит о готовности к бою. Мага завтра вес не сделает. Он даже за неделю, скорее всего, не сделает. И за две недели», – сказал Шлеменко в интервью изданию Sport24.
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