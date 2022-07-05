Шлеменко: могу сделать вес к бою с Исмаиловым хоть завтра. А он и за две недели не сделает

Известный российский средневес Александр Шлеменко прокомментировал своё недавнее высказывание о неготовности соотечественника Магомеда Исмаилова к их поединку, который, как ожидается, состоится в конце лета.

Напомним, ранее Шлеменко раскритиковал Исмаилова за плохую форму и лишний вес, на что последний записал видеоответ из зала.

«Он весит много. И это не рабочий вес. У него ведь не двухметровые плечи. Не поймите неправильно, я не говорю, что он в ужасной форме, но в такой форме нереально биться в пятираундовом бою.

Я уже завтра могу сделать вес и драться. О чём это говорит? Это говорит о готовности к бою. Мага завтра вес не сделает. Он даже за неделю, скорее всего, не сделает. И за две недели», – сказал Шлеменко в интервью изданию Sport24.