Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усик: всё, чего я добился, все мои пояса и титулы могут быть потеряны в одну секунду

Усик: всё, чего я добился, все мои пояса и титулы могут быть потеряны в одну секунду
Комментарии

Украинский боксёр Александр Усик на пресс-конференции, предваряющей второй бой с британцем Энтони Джошуа, высказался об Украине.

«Моя семья не там, но многие люди, которых я знаю, многие мои близкие друзья находятся внутри страны. Я на связи с ними каждый день. Всегда интересуюсь, как они себя чувствуют, в безопасном ли месте. Мне понадобился один день, чтобы полностью осознать, что всё, что у меня есть, всё, чего я добился, все мои пояса, все мои титулы могут быть потеряны в одну секунду. Я не хочу уезжать из Украины, очень не хочу. Я хочу там жить и сразу после боя собираюсь вернуться», – цитирует Усика Boxingscene.

Чемпионский бой супертяжеловесов Александра Усика и Энтони Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии. В ночь на 26 сентября 2021 года Усик победил Джошуа в 12-раундовом бою и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO.

Александр Усик — Энтони Джошуа: украинец лишит соперника иллюзий на реванш Александр Усик — Энтони Джошуа: украинец лишит соперника иллюзий на реванш
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022