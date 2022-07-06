Усик: всё, чего я добился, все мои пояса и титулы могут быть потеряны в одну секунду

Украинский боксёр Александр Усик на пресс-конференции, предваряющей второй бой с британцем Энтони Джошуа, высказался об Украине.



«Моя семья не там, но многие люди, которых я знаю, многие мои близкие друзья находятся внутри страны. Я на связи с ними каждый день. Всегда интересуюсь, как они себя чувствуют, в безопасном ли месте. Мне понадобился один день, чтобы полностью осознать, что всё, что у меня есть, всё, чего я добился, все мои пояса, все мои титулы могут быть потеряны в одну секунду. Я не хочу уезжать из Украины, очень не хочу. Я хочу там жить и сразу после боя собираюсь вернуться», – цитирует Усика Boxingscene.



Чемпионский бой супертяжеловесов Александра Усика и Энтони Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии. В ночь на 26 сентября 2021 года Усик победил Джошуа в 12-раундовом бою и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO.