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Тренер Альвареса объяснил, почему Головкин не победит его в стиле Бивола

Тренер Альвареса объяснил, почему Головкин не победит его в стиле Бивола
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Эдди Рейносо, тренер бывшего лидера рейтинга «pound-for-pound», мексиканца Сауля Альвареса, объяснил, почему казахстанец Геннадий Головкин не сможет навязать его бойцу дистанционный бокс, как это ранее сделал российский полутяжеловес Дмитрий Бивол.

«У GGG попросту нет физических данных для этого. У него не такой размах рук, как у Бивола. У него не такой длинный джеб, и он не двигается так. Он будет делать то, что умеет, и попытается победить за счёт ударов в голову и работы передней рукой.

Нас ожидает либо близкое решение, либо нокаут. Оба умеют нокаутировать ударом, и оба способны его держать. Да, Канело может победить досрочно, но на это способен и GGG. Так что нам предстоит непростой вызов», – сказал Рейносо в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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