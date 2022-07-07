Боец UFC бросил вызов Евлоеву. Россиянин ответил
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Американский боец UFC Брайс Митчелл сделал выпад в адрес россиянина Мовсара Евлоева.
«Мовсар, скорее, победит кого-то на улице, чем в ринге. Я знаю твой русский, и если ты меня заметишь, то спеши в больницу. Если ты подойдёшь ко мне близко, то я забью. Мне не нравится, как твой менеджер разговаривает со мной. Ты тоже его сучка. Твою задницу я тоже надеру», — написал Митчелл в социальных сетях.
Российский боец ответил:
«Смотрите, кто проснулся! Ты бы не выжил на улицах, где я вырос, деревенщина. Сохрани эту энергию, когда я увижу тебя лицом к лицу. Просто подпиши контракт, и я надеюсь, что ты потратишь свои деньги за шоу на самообразование, потому что ты не получишь бонус за победу, тупица», — написал Евлоев.
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