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«Отхватывал первое время конкретно». Стас Пьеха рассказал о тренировках по боксу

«Отхватывал первое время конкретно». Стас Пьеха рассказал о тренировках по боксу
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Российский певец Стас Пьеха рассказал о том, что он начал заниматься боксом.

«В 37 лет я понял, что у меня в детстве была мечта заняться боксом, потому что были друзья-боксёры — мне казалось, что кому-кому, а боксёру хамить нельзя. Конечно, я на безумии выскакивал и отхватывал первое время конкретно. Мне три месяца били в голову, потом я по два часа после тренировок сидел и ловил вертолёты. Потом мне сказали, что так нельзя. Я начал заниматься с умом.

Совсем недавно увидел у коллеги по цеху занятия по джиу-джитсу и захотел попробовать. Мне понравилось, теперь занимаюсь ещё и этим. Кроме боевых видов спорта, мне нравятся настольный теннис и велоспорт, иногда нахожу время. Я даже занимался пилотированием самолёта, спортивным пилотажем почти два года», — сказал Пьеха в интервью «Чемпионату».

Полное интервью со Стасом Пьехой читайте на «Чемпионате»:

Как Стас Пьеха смог справиться с зависимостью и в 37 лет начать боксёрскую карьеру Как Стас Пьеха смог справиться с зависимостью и в 37 лет начать боксёрскую карьеру
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