Магомед Курбанов одержал победу в поединке с Патриком Тейшейрой

Российский боксёр Магомед Курбанов одержал победу над экс-чемпионом мира в первом среднем весе бразильцем Патриком Тейшейрой. Бой прошёл в Екатеринбурге в главном карде вечера бокса от RCC Boxing Promotions.



Поединок продлился все запланированные 10 раундов и завершился победой Курбанова единогласным решением судей — 99-90, 98-91 и 97-92.



Благодаря этой победе Магомед Курбанов защитил титул WBO International в первом среднем весе.



Для Магомеда Курбанова эта победа стала 23-й в 23 поединках в профессиональном боксе. Патрик Тейшейра потерпел четвёртое поражение в 35 поединках, на его счету 31 победа.



Ранее на турнире Евгений Тищенко одержал победу в поединке с соотечественником Курейшем Саговым.