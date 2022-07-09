Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Магомед Курбанов одержал победу в поединке с Патриком Тейшейрой

Магомед Курбанов одержал победу в поединке с Патриком Тейшейрой
Комментарии

Российский боксёр Магомед Курбанов одержал победу над экс-чемпионом мира в первом среднем весе бразильцем Патриком Тейшейрой. Бой прошёл в Екатеринбурге в главном карде вечера бокса от RCC Boxing Promotions.

Поединок продлился все запланированные 10 раундов и завершился победой Курбанова единогласным решением судей — 99-90, 98-91 и 97-92.

Благодаря этой победе Магомед Курбанов защитил титул WBO International в первом среднем весе.

Для Магомеда Курбанова эта победа стала 23-й в 23 поединках в профессиональном боксе. Патрик Тейшейра потерпел четвёртое поражение в 35 поединках, на его счету 31 победа.

Ранее на турнире Евгений Тищенко одержал победу в поединке с соотечественником Курейшем Саговым.

Курбанову рано требовать бой с Тимом Цзю. Мага едва не уступил увядающему бразильцу Курбанову рано требовать бой с Тимом Цзю. Мага едва не уступил увядающему бразильцу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022