Магомед Курбанов одержал победу в поединке с Патриком Тейшейрой
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Российский боксёр Магомед Курбанов одержал победу над экс-чемпионом мира в первом среднем весе бразильцем Патриком Тейшейрой. Бой прошёл в Екатеринбурге в главном карде вечера бокса от RCC Boxing Promotions.
Поединок продлился все запланированные 10 раундов и завершился победой Курбанова единогласным решением судей — 99-90, 98-91 и 97-92.
Благодаря этой победе Магомед Курбанов защитил титул WBO International в первом среднем весе.
Для Магомеда Курбанова эта победа стала 23-й в 23 поединках в профессиональном боксе. Патрик Тейшейра потерпел четвёртое поражение в 35 поединках, на его счету 31 победа.
Ранее на турнире Евгений Тищенко одержал победу в поединке с соотечественником Курейшем Саговым.
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