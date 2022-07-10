Гига Чикадзе узнал имя следующего соперника в UFC

Стал известен следующий соперник 33-летнего грузинского бойца UFC Гиги Чикадзе, выступающего в полулёгком весе, — им стал 29-летний представитель США Содик Юсуфф. Об этом сообщается в «твиттере» организации.

Их поединок пройдёт на турнире UFC Fight Night, который запланирован на 18 сентября.

Свой последний бой Чикадзе провёл в январе этого года на турнире UFC on ESPN 32, который возглавлял его поединок с Келвином Каттаром, завершившейся победой американца единогласным решением судей. Всего на счету Гиги семь побед в UFC при одном поражении (14-3 – в ММА).

Юсуфф в марте этого года победил Алекса Касереса на турнире UFC Fight Night 203. На его счету пять побед в UFC при одном поражении (11-2 – в ММА).

Чикадзе отпраздновал шампанским победу нокаутом на турнире UFC.