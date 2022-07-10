Волкановски высказался о бое Физиева с дос Аньосом на UFC Вегас 58

33-летний австралийский боец UFC Александр Волкановски, являющийся чемпионом организации в полулёгком весе, высказался о главном поединке турнира UFC Вегас 58 между бойцом из Кыргызстана Рафаэлем Физиевым и экс-чемпионом лёгкого дивизиона Рафаэля дос Аньоса.

«На Физиева всегда приятно посмотреть. Этот человек может выбираться из сложных ситуаций. Думаю, большую часть боя он проведёт в стойке, поэтому это должно быть интересно», — гласит публикация Волкановски в «Твиттере».

Поединок Физиева с дос Аньосом в итоге завершился победой нокаутом в исполнении бойца из Кыргызстана в заключительном, пятом раунде.

Напомним, по состоянию на 4 июля Физиев занимал 10-е место в рейтинге лёгкого веса UFC, а дос Аньос – седьмое.