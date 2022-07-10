Тренер: Головкин воспользуется шансами в бою с Канело, но не победит

Известный мексиканский тренер Игнасио «Начо» Беристайн высказался о третьем поединке между бывшим лидером рейтинга «pound-for-pound», соотечественником Саулем Альваресом, и казахстанцем Геннадием Головкиным, который состоится в сентябре в Лас-Вегасе (США).

«Я испытываю радость, поскольку дерётся мексиканский боец. Но должен отдать должное и его сопернику, он великолепный боец, и он попытается воспользоваться своими шансами по ходу боя. И это может нас удивить.

Нет, я не думаю, что он победит, Канело – мексиканец, который приносит огромные деньги, хотя Головкин попытается воспользоваться своими шансами. Я знаком с бойцами из его страны из-за любительского бокса, и они жёсткие», – сказал Беристайн в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.