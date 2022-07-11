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Шон О'Мэлли: то, что делает Чимаев, не очень умно. Ему не платят сумасшедшие деньги

Шон О'Мэлли: то, что делает Чимаев, не очень умно. Ему не платят сумасшедшие деньги
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Боец легчайшего веса UFC американец Шон О'Мэлли поделился мнением по поводу шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Моя слава растёт медленно, так что я научился справляться с этим – я стал известным не за один вечер, и это мне во многом помогло. Тот же Хамзат Чимаев быстро поднялся, но, если вы посмотрите на то, сколько заработал он и сколько заработал я, вы поймёте, что я получил больше и при этом дрался с гораздо менее опытными парнями. Для меня это бизнес. Я сделал более миллиона долларов, сражаясь с парнями, которые даже не входят в топ-15. А Чимаев дерётся за меньшие деньги со всеми подряд. Ему пришлось драться с Гилбертом Бёрнсом.

Если вы хотите, чтобы я дрался с третьим-четвёртым номером в мире в своем третьем или четвёртом поединке в UFC, я не собираюсь это делать за 40 плюс 40 тысяч. За это мне должны хорошо заплатить. Поэтому, когда я смотрю на таких парней, как Чимаев, я вижу, что это не очень умно. За большие бои с большими именами вам должны платить больше, и я уверен, что Чимаеву не платят сумасшедшие деньги. Я дерусь с парнями, с которыми есть смысл драться за те деньги, которые мне платят», — приводит слова О'Мэлли Sportskeeda.

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