Шон О'Мэлли: то, что делает Чимаев, не очень умно. Ему не платят сумасшедшие деньги

Боец легчайшего веса UFC американец Шон О'Мэлли поделился мнением по поводу шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Моя слава растёт медленно, так что я научился справляться с этим – я стал известным не за один вечер, и это мне во многом помогло. Тот же Хамзат Чимаев быстро поднялся, но, если вы посмотрите на то, сколько заработал он и сколько заработал я, вы поймёте, что я получил больше и при этом дрался с гораздо менее опытными парнями. Для меня это бизнес. Я сделал более миллиона долларов, сражаясь с парнями, которые даже не входят в топ-15. А Чимаев дерётся за меньшие деньги со всеми подряд. Ему пришлось драться с Гилбертом Бёрнсом.



Если вы хотите, чтобы я дрался с третьим-четвёртым номером в мире в своем третьем или четвёртом поединке в UFC, я не собираюсь это делать за 40 плюс 40 тысяч. За это мне должны хорошо заплатить. Поэтому, когда я смотрю на таких парней, как Чимаев, я вижу, что это не очень умно. За большие бои с большими именами вам должны платить больше, и я уверен, что Чимаеву не платят сумасшедшие деньги. Я дерусь с парнями, с которыми есть смысл драться за те деньги, которые мне платят», — приводит слова О'Мэлли Sportskeeda.