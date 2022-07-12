Джейк Пол: Фьюри боится драться с Усиком. Вот почему бокс умирает

Популярный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, высказал мнение, что он оказал большое влияние на современный бокс.



«Бокс был умирающим видом спорта до того, как я пришёл в него. Я буквально спас весь этот спорт и сделал это в основном в одиночку. Были ещё некоторые другие тяжеловесы и легковесы, но в основном бокс был спасён благодаря мне.

И я начинаю понимать, в чём была проблема. Это всё эти бойцы, которые не хотят быть мужественными и сражаться. Вот почему зрители не видят самых крутых боёв.



Чёртов Тайсон Фьюри боится драться с Энтони Джошуа. Тайсон Фьюри боится драться с Александром Усиком. Почему Джервонта Дэвис не дрался с Дэвином Хэйни? Почему не происходит этих больших боёв? Потому что одна из этих сторон напугана. Вот почему бокс умирает — эти бои не являются обязательными», — сказал Пол на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Усик — Фьюри: я тебя оседлаю: