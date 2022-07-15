Де ла Хойя намерен организовать бой Бивола и Рамиреса в обход Хирна

Генеральный директор Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя, представляющий интересы мексиканского боксёра Хильберто Рамиреса, дал понять, что его компания сделает всё возможное, чтобы провести обязательный бой с чемпионом WBA в полутяжёлом весе, россиянином Дмитрием Биволом. Ранее стало известно, что промоутер Эдди Хирн намерен подать заявку в WBA, чтобы добиться исключения для Бивола на бой с британским олимпийцем Джошуа Буатси в октябре и лишь затем сразиться с Рамиресом.



«Эдди Хирн не является промоутером Бивола, а я работаю с менеджером Бивола. Так вот этот бой будет обсуждаться, он состоится. Я рад, что у Рамиреса наконец появился шанс, которого он так ждал, и он более чем готов победить Бивола и отомстить за Канело и за Мексику. Бой Хильберто и Бивола, вероятно, один из самых ожидаемых на сегодня, наряду с несколькими другими, ведь Бивол так легко победил Альвареса, вообще без проблем. Хильберто сможет отомстить», — приводит слова де ла Хойи BoxingScene со ссылкой на TV Boxeo.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе: