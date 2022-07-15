Блахович может дать реванш Адесанье за чемпионский пояс в среднем весе

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе, польский ветеран Ян Блахович рассказал, что может дать реванш обладателю титула в среднем дивизионе Исраэлю Адесанье в его категории. В марте 2021 года Блахович одолел Адесанью единогласным решением судей.



«Может быть, теперь он будет очень осторожен в боях, чтобы не допустить никаких ошибок. Просто чтобы не проиграть. Я бы не стал исключать, что спущусь на весовую категорию ниже, чтобы провести с ним реванш. Ради титула я могу пойти и на жертвы. Почему бы и нет? Я вполне могу решиться на это», — приводит слова Блаховича MMA Fighting со ссылкой на его интервью на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

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