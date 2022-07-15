Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стала известна точная дата боя Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика

Стала известна точная дата боя Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика
Комментарии

Российские бойцы смешанных единоборств Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик проведут поединок по правилам бокса 24 сентября. Об этом сообщили на пресс-конференции лиги Hardcore Boxing.

Напомним, Дацик в последнем поединке одолел бразильца Антониу Силву. Бой завершился уже во втором раунде, когда Вячеслав зажал оппонента у канатов и нанёс серию сокрушительных ударов. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать победу Дацика техническим нокаутом.

В последний раз Александр проводил поединок на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Александра решением судей. Спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу праздновал Монсон.

Есть шанс, что Емельяненко взялся за ум. И это плохие новости для Дацика Есть шанс, что Емельяненко взялся за ум. И это плохие новости для Дацика
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022