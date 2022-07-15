Стала известна точная дата боя Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика

Российские бойцы смешанных единоборств Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик проведут поединок по правилам бокса 24 сентября. Об этом сообщили на пресс-конференции лиги Hardcore Boxing.
Напомним, Дацик в последнем поединке одолел бразильца Антониу Силву. Бой завершился уже во втором раунде, когда Вячеслав зажал оппонента у канатов и нанёс серию сокрушительных ударов. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать победу Дацика техническим нокаутом.
В последний раз Александр проводил поединок на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Александра решением судей. Спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу праздновал Монсон.
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