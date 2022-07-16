Оскар де ла Хойя объяснил, что должен сделать Альварес, чтобы победить Бивола

Генеральный директор Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя высказал мнение, что чемпиону мира в четырёх весовых категориях мексиканцу Саулю Альваресу больше не стоит драться с непобеждённым россиянином Дмитрием Биволом. Напомним, в мае Бивол победил Альвареса единогласным решением судей и сохранил свой титул в полутяжёлом весе.



«Если Канело снова сразится с Биволом, будет ещё хуже. Вот в чём суть. Определяющее значение – за стилями», — приводит слова де ла Хойи BoxingScene.

При этом де ла Хойя допускает, что Альварес может добиться победы, но для этого ему нужно произвести изменения в тренерском штабе.

«Если Сауль не сменит тренеров, если не улучшит работу ног, ему не победить Бивола. Дмитрий здорово использует интеллект. Если посмотреть на проигрыши Альвареса, то они приходятся только на противостояния с Мейвезером и Биволом. Так вот, он проиграл из-за работы ног. Он уступил, потому что у других парней были лёгкие ноги, а у него слишком тяжёлые. Если он сменит тренера, у него есть шанс победить Бивола», — сказал Оскар.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе: