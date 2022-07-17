«За боем стоит тень Хабиба». Гаджиев — о титульном поединке Махачева и Оливейры в UFC

Известный спортивный менеджер Камил Гаджиев прокомментировал решение UFC назначить титульный поединок между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.



«Я верил, что UFC назначит этот бой. Было ощущение, что Махачеву перед ним предстоит провести ещё один поединок. Но организация UFC решила вопрос достаточно радикально. Думаю, что никто в сообществе ММА не сомневается в том, что Ислам заслужил титульный бой. Мы все понимаем, что теперь за боем Оливейра — Махачев где-то стоит и тень Хабиба Нурмагомедова. Думаю, что матч будет вдвойне интересным. Нас ждёт одно из главных событий в мире смешанных единоборств за последние пять лет.



Тень Хабиба за спиной Ислама, потому что это близкие люди. И Хабиб сделает всё возможное, чтобы Ислам к этому поединку подошёл в оптимальной форме. Хабиб и в тренировочном процессе будет участвовать, и в ментальной подготовке. Думаю, что и львиная доля переговоров об организации боя прошла не без его участия. Мы всё это время будем его видеть. Можно назвать это неким возвращением Хабиба. Конечно, не в том варианте, которого нам всем бы хотелось, но и это тоже хорошо», — приводит слова Гаджиева «РИА Новости Спорт».



Бой Махачева и Оливейры запланирован на 22 октября нынешнего года. Противостояние состоится на турнире UFC 280 в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) и будет носить статус титульного.

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