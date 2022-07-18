Стало известно, когда Фрэнки Эдгар проведёт свой последний бой
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Фрэнки Эдгар собирается завершить карьеру на турнире UFC 281, который пройдёт 12 ноября в Нью-Йорке, сообщает журналист Аарон Бронстетер.
«Только что поговорили с Али Абдель-Азизом – он сказал, что Фрэнки Эдгар попросил прощальный бой на UFC 281 на Madison Square Garden и встретится с любым бойцом, которого промоушен поставит перед ним», — написал Бронстетер в своих социальных сетях.
40-летний Эдгар последний раз выходил в октагон в ноябре 2021 года на турнире UFC 268, проиграв Марлону Вере нокаутом в третьем раунде. В феврале того же года на турнире UFC Fight Night 184 он был нокаутирован Кори Сэндхагеном в первом раунде. В активе Эдгара 24 победы и 10 поражений.
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