«Аж истерика началась». А. Емельяненко рассказал о телефонном разговоре с братом Фёдором

Звёздный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о своих отношениях со старшим братом Фёдором Емельяненко, с которым уже долгое время его связывают лишь заочные высказывания.
«С братом Фёдором давно общался. Мы заняли позицию оба, что нам друг без друга лучше, нежели, чем вместе, он это озвучивал и говорил. То, что он скучает, что он жалеет, что всё так произошло, это всё для красного словца, для вас, чтобы не выглядеть плохим.
На самом деле, всё с точностью до наоборот. Я когда ему позвонил, то у него аж истерика началась, после этого я решил, что не буду больше беспокоить, пусть живёт, у него своя семья, свои друзья, свой круг общения.
Мы нигде не пересекаемся. Если вдруг будет ему тяжело, туго, плохо, конечно, я ему приду на помощь. Пока у него всё замечательно, хорошо, он зарабатывает деньги, у него всё есть, много лизоблюдов рядом с ним, которые прилипают, а потом пропадают в неизвестном направлении. Единицы, кто с ним остаётся до конца, если нравится ему такая жизнь, пусть он и живёт ей. Меня устраивает, что делаю я, и как я живу», – приводит слова Емельяненко издание TOFIGHT.RU.
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