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«Давай закончим год в Вегасе». Яир Родригес бросил вызов Волкановски

«Давай закончим год в Вегасе». Яир Родригес бросил вызов Волкановски
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Второй номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг), мексиканец Яир Родригес обратился к действующему чемпиону, австралийцу Алексу Волкановски, с призывом организовать поединок.

Напомним, в минувшие выходные на турнире UFC on ABC 3 Родригес досрочно победил американца Брайана Ортегу из-за травмы последнего.

«Эй, Алекс, давай-ка всё проясним. Уверен, ты не сомневаешься в своих навыках, но если ты жаждешь настоящего испытания, то давай организуем поединок. Мы договоримся или ты опять попытаешься проигнорировать меня? Ты знаешь, я следующий, и все об этом знают. Давай завершим этот год в Вегасе или твоей родной Австралии. Скорейшего выздоровления, чемпион, скоро увидимся!» – написал Родригес в социальных сетях.

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