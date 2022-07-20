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Артур Бетербиев рассказал, как сквош и шашки помогают ему готовиться к боям

Артур Бетербиев рассказал, как сквош и шашки помогают ему готовиться к боям
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Объединённый чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев рассказал об увлечении видами спорта, с которыми он познакомился по ходу боксёрской карьеры.

По словам бойца, ключевое значение для него стали иметь сквош (английский традиционный спорт с мячом и ракеткой) и шашки.

«Помню, как-то я учился танцевать лезгинку, чтобы ноги хорошо работали. А так обращаемся к разным видам спорта, берём из них какие-то элементы. Например, последние несколько лет я играю в сквош. Это и внимание, и реакция, когда быстро нужно принимать решение.

Или взять шашки. Честно говоря, я так увлечён боксом, что было не до таких игр. Но однажды подумал, что шашки хорошо стимулируют работу мозга, и научился играть. Всё, что делаю, всё затачивается под бокс», – приводит слова спортсмена издание «РБ Спорт».

Ранее Бетербиев объяснил, почему победу Бивола над Альваресом нельзя считать большим достижением.

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