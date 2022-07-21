Умар Нурмагомедов вызвал на бой «самого милого в легчайшем весе» Рики Симона

Непобеждённый в UFC российский боец Умар Нурмагомедов (15-0) выразил желание провести бой с американцем Рики Симоном.
«Я смотрю, UFC 280 становится жарче. Рики Симон, что ты думаешь, если мы разделим октагон в Абу-Даби?», – написал Умар на своей странице в «Твиттере», отметив президента UFC Дану Уайта, матчмейкера Шона Шелби и менеджера Али Абдель-Азиза.
26-летний американец Рики Симон 16 июля эффектно финишировал непобеждённого валлийца Джека Шора на турнире UFC Long Island (сабмишн во втором раунде). За этот бой Симон получил $ 50 тыс в качестве бонуса за лучшее выступление. Также он обошёл в рейтинге Шона «Сахарка» О`Мэлли, при этом оставив для него послание: «О'Мэлли, сахарное шоу подошло к концу. Я самый милый в легчайшем весе». У Симона 20 побед и 3 поражения.
Напомним, Умар Нурмагомедов в середине июля поднялся в рейтинге UFC в легчайшем весе на 14-ю строчку, подобравшись к Шону О’Мэлли (13), Фрэнки Эдгару (12) и как раз Рики Симону (11). Его брат Хабиб Нурмагомедов отреагировал на это словами «Умар незаметно, но подкрадывается. Будь осторожен, легчайший дивизион».
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