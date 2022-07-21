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«Ты звучишь нелепо». Джон Джонс ответил Кёртису Блэйдсу

«Ты звучишь нелепо». Джон Джонс ответил Кёртису Блэйдсу
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), звёздный американец Джон Джонс ответил на заявления четвёртого номера рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Кёртиса Блэйдса.

«Сосредоточься на своём бое в выходные, малютка. Ты болеешь против меня уже много лет. Я тебя вижу насквозь. Ненависть ко мне не сделает тебя чемпионом. Меньше ненависти, больше работы», — написал Джон Джонс в своих социальных сетях.

Ранее Блэйдс высказался о поединке между Джонсом и Стипе Миочичем, заявив, что Джонс не обладает достаточной силой удара, чтобы победить Стипе.

Джонс выступает в UFC с 2008 года. За это время он победил в 26 поединках и проиграл в одном. Американец не участвовал в боях с февраля 2020-го. Тогда он победил Доминика Рейеса решением судей в главном поединке UFC 247.

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