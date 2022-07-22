Обнародовано письмо Хабиба судье по делу Кейна Веласкеса

Стало известно, что написал экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов судье, который ведёт дело американского бойца Кейна Веласкеса.



«Ваша честь, меня зовут Хабиб Нурмагомедов. В вашей стране я наиболее известен как бывший непобеждённый чемпион UFC. Я познакомился с Кейном более десяти лет назад. Мы оба тренировались в одном и том же спортзале в Сан-Хосе, известном как Американская академия кикбоксинга (AKA). Кейн — один из самых уважаемых людей в спортзале, в котором тренируется очень много достойных людей. Он лидер и семьянин.



Большая часть времени, проведенного с Кейном, носит личный характер, но я могу засвидетельствовать, основываясь на всех моих взаимодействиях с этой личностью, что он честный и добросердечный человек, который сделает всё для своей семьи и друзей. Он относится к тому типу мужчин, которых большинство из нас хотели бы видеть на своей стороне.



Мне известно об обвинении в покушении на убийство. Я надеюсь, что оно будут пересмотрено и смягчено, когда появится больше подробностей. Как только это судебное разбирательство будет завершено, по моему твёрдому убеждению, Кейн не будет представлять какой-либо опасности в будущем», — говорится в письме Хабиба.



Напомним, Веласкеса был заключён под стражу в самом конце февраля. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Кейну грозит тюремный срок от 20 лет до пожизненного лишения свободы, если его признают виновным. Веласкес стрелял в мужчину, которого обвинили в растлении его четырёхлетнего сына, но промахнулся, и пуля попала в отчима обвиняемого.

Хабиб показал, как готовился к последнему бою в карьере: