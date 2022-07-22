Блэйдс тяжелее Аспиналла, Крылов легче Густафссона. Результаты взвешивания на UFC London

Состоялась официальная церемония взвешивания турнира по смешанным единоборствам UFC London, в главном событии которого встретятся четвёртый номер рейтинга тяжёлой весовой категории Кёртис Блэйдс и шестой в списке лучших бойцов дивизиона Том Аспиналл. В турнире также примет участие россиянин Никита Крылов. Противостоять ему будет Александр Густафссон из Швеции.



UFC London. Взвешивание. Главный кард:



Кёртис Блэйдс (117,93) – Том Аспиналл (113,85)

Джек Херманссон (84,36) – Крис Кёртис (84,36)

Пэдди Пимблетт (70,76) – Джордан Левитт (70,3)

Никита Крылов (92,53) – Александр Густафссон (92,98)

Молли Макканн (56,92) – Ханна Голди (56,69)

Пол Крэйг (93,44) – Волкан Оздемир (93,21)



Предварительный кард:



Марк Диакези (70,76 кг) – Дамир Хадзович (70,76)

Чарльз Роса (65,77) – Натаниэль Вуд (65,99)

Макван Амирхани (65,99) – Джонатан Пирс (65,77)

Чарльз Джонсон (56,92) – Мохаммад Мокаев (57,15)

Джей Херберт (70,3) – Кайл Нельсон (70,3)

Мэнди Бом (56,69) – Виктория Леонардо (56,92)

Николас Далби (77,11) – Клаудио Силва (77,33)

Мэйсон Джонс (70,53) – Людовит Клейн (70,3)

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