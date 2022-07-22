«Не знаю, сколько я так ещё продержусь». Александр Волков показал, как отдыхает. Фото

Российский боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории, показал, как проводит отдых. Соответствующий пост Александр разместил в своих социальных сетях
«Сейчас ещё немного отдохну и начну тренироваться. Не знаю, сколько я так ещё продержусь», — написал Волков.
Фото: Из личного архива Александра Волкова
Фото: Из личного архива Александра Волкова
Напомним, последний поединок Волков провёл с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком. Бой завершился победой Александра техническим нокаутом в первом раунде. Всего в смешанных единоборствах Волков одержал 35 побед при 10 поражениях. У Розенстрайка это второй кряду неудачный поединок после боя с Кёртисом Блэйдсом.
Как Волков преобразился из щуплого юноши в двухметрового гиганта:
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