Оливейра готов к бою с Хабибом Нурмагомедовым в случае победы над Махачевым

32-летний экс-чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра высказался о возможном поединке с другим бывшим чемпионом промоушена – Хабибом Нурмагомедовым, который завершил свою спортивную карьеру.
«Является ли моей мотивацией для победы над Махачевым возможное возвращение Хабиба Нурмагомедова? Это вопрос, который вам нужно адресовать не мне. Хабиб ушёл в отставку заслуженно, я сосредоточен на бое в октябре. Затем я вернусь в Бразилию, а уже в январе буду готов к новому поединку.
Мы должны уважать мнения и решения людей. Я уважаю то, что Хабиб делал на протяжении многих лет. Конечно, если я выиграю бой у Ислама и он решит сразиться со мной, то я готов, я здесь», — приводит слова Оливейры CageSide Press.
Напомним, 22 октября в Абу-Даби пройдёт турнир UFC 280, в рамках которого Чарльз Оливейра проведёт титульный поединок с российским бойцом Исламом Махачевым – учеником Хабиба Нурмагомедова.
Рокхолд и Нурмагомедов провели спарринг по джиу-джитсу.
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