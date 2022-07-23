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Экс-спарринг-партнёр Макгрегора — о его фото: правильный гормон роста

Экс-спарринг-партнёр Макгрегора — о его фото: правильный гормон роста
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Американский боксёр Поли Малиньяджи в своих соцсетях отреагировал на недавнее фото экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях, ирландца Конора Макгрегора. Ранее Малиньяджи выступал в качестве спарринг-партнёра Макгрегора.

«Правильный гормон роста», — подписал фотографию Малиньяджи.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Последний бой Макгрегор провёл летом прошлого года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 264 сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, американцем Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде после того, как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале.

В Конора Макгрегора швырнули кепкой на вечеринке:

Куда пропала реакция Конора? Раньше попасть в него было нельзя — кепкой уж точно. Видео Куда пропала реакция Конора? Раньше попасть в него было нельзя — кепкой уж точно. Видео
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