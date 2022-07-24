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Густафссон сделал первое заявление после проигрыша Крылову нокаутом на UFC

Густафссон сделал первое заявление после проигрыша Крылову нокаутом на UFC
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Шведский боец UFC Александр Густафссон в своих социальных сетях разместил первый пост после поражения, которое он потерпел в поединке с 11-м номером рейтинга промоушена в полутяжёлом весе Никитой Крыловым.

«Я в порядке. Расстроен. Мои поздравления Никите. Благодарю всех за поддержку», — написал Густафссон.

Напомним, бой Крылова и Густафссона проходил на турнире UFC London. Поединок завершился уже в первом раунде победой Никиты нокаутом. Крылов одержал 28-ю победу в 37 поединках в смешанных единоборствах. Густафссон потерпел восьмое поражение в 26 боях. Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Даниэль Кормье призвал Александра завершить выступление в ММА.

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