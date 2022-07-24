Гаджиев отреагировал на слова Исмаилова, заявившего, что одолеет его по истечению минуты

Известный менеджер Камил Гаджиев отреагировал на недавнее высказывание со стороны российского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова в своей адрес. Исмаилов, рассказывая в своих соцсетях о спарринге с исполнительным директором лиги RCC Николаем Клименко, заявил, что с Гаджиевым было бы проще.

«Клименко оказался не из робкого десятка. Думаю, с Камилом Гаджиевым я бы справился по истечению первой минуты», — писал ранее Исмаилов.



«Вот именно, что ты думаешь, что справился бы», — написал в комментариях Гаджиев.

Магомед Исмаилов устроил спарринг с главой RCC:

Напомним, последний бой Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Поединок продлился четыре раунда и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.