Гаджиев отреагировал на слова Исмаилова, заявившего, что одолеет его по истечению минуты
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Известный менеджер Камил Гаджиев отреагировал на недавнее высказывание со стороны российского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова в своей адрес. Исмаилов, рассказывая в своих соцсетях о спарринге с исполнительным директором лиги RCC Николаем Клименко, заявил, что с Гаджиевым было бы проще.
«Клименко оказался не из робкого десятка. Думаю, с Камилом Гаджиевым я бы справился по истечению первой минуты», — писал ранее Исмаилов.
«Вот именно, что ты думаешь, что справился бы», — написал в комментариях Гаджиев.
Магомед Исмаилов устроил спарринг с главой RCC:
Напомним, последний бой Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Поединок продлился четыре раунда и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.
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