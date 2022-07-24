Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гаджиев отреагировал на слова Исмаилова, заявившего, что одолеет его по истечению минуты

Гаджиев отреагировал на слова Исмаилова, заявившего, что одолеет его по истечению минуты
Комментарии

Известный менеджер Камил Гаджиев отреагировал на недавнее высказывание со стороны российского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова в своей адрес. Исмаилов, рассказывая в своих соцсетях о спарринге с исполнительным директором лиги RCC Николаем Клименко, заявил, что с Гаджиевым было бы проще.

«Клименко оказался не из робкого десятка. Думаю, с Камилом Гаджиевым я бы справился по истечению первой минуты», — писал ранее Исмаилов.

«Вот именно, что ты думаешь, что справился бы», — написал в комментариях Гаджиев.

Магомед Исмаилов устроил спарринг с главой RCC:

Напомним, последний бой Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Поединок продлился четыре раунда и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

Вместо Маги Шлеменко будет мстить легенде UFC. Он уже душил Шторма до отключки. Видео Вместо Маги Шлеменко будет мстить легенде UFC. Он уже душил Шторма до отключки. Видео
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022