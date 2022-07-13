Вместо Маги Шлеменко будет мстить легенде UFC. Он уже душил Шторма до отключки. Видео

Бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова снова перенесён – Лысый хищник не полностью восстановился от травмы колена. Теперь самый громкий бой 2022 года состоится в декабре, а в конце августа на турнире RCC Шторм подерётся с другим соперником. Один из возможных вариантов, с которым ведутся переговоры – легенда UFC и бывший чемпион Strikeforce Роналду «Жакаре» Соуза.

Сегодня Соуза выглядит как лёгкая добыча для Шлеменко. 42-летний бразилец закончил карьеру в UFC на четырёх поражениях подряд и с тех пор простаивает больше года без поединков. Но поединок со Штормом – более интересный матч-ап, чем кажется на первый взгляд. Все последние соперники Жакаре – топовые бойцы: Джек Херманссон, экс-чемпион Ян Блахович (Соуза поднимался в полутяжёлый дивизион), пиковый Кевин Холланд и крутой проспект Андре Мунис. Соуза не проигрывал откровенным лузерам.

Жакаре Соуза Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Getty Images

Что ещё интереснее, теоретический бой может стать реваншем. Шлеменко и Жакаре пересекались в 2006 году на турнире Jungle Fight. В тот момент оба бойца не были известны широкой аудитории, но если россиянин уже набил приличный рекорд 22-3, то для Соузы этот поединок стал лишь третьим в профессиональной карьере. Жакаре начал путь в ММА с поражения нокаутом, затем победил тем же способом, после чего столкнулся со Штормом.

При этом уже тогда Соуза состоялся как грэпплер – на турнире ADCC он побеждал таких парней, как Роджер Грейси и Демиан Майя. Недооценивать неопытного в ММА Соузу точно не стоило – бразилец на первой же минуте перевёл Александра на настил. Так как поединок проходил в ринге, бойцы рисковали выпасть за его пределы. Когда Соуза и Шлеменко оказались на самом краю, судья поднял их и поместил в такое же положение, но в центре ринга.

Сразу после возобновления боя Соуза быстро вышел в фулл-маунт, откуда наносил множество ударов. Шторм активно защищался – тогда Жакаре сменил позицию на халф-гард и поймал Александра на ручной треугольник. Шлеменко стучать не стал и уснул. Так глубоко, что после финиша он далеко не сразу пришёл в себя.

Права на видео принадлежат Jungle Fight.

Шторм любит реванши – боец сам говорил, что хотел бы отквитать все поражения в карьере. Пока получилось только три – против Венера Галиева, Беслана Исаева и Брэндона Хэлси. Возможно, скоро список пополнит и Жакаре Соуза. А там можно будет и Эктору Ломбарду отомстить.