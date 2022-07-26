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«Даже не понял, как это произошло». Анкалаев вспомнил единственное поражение в UFC

«Даже не понял, как это произошло». Анкалаев вспомнил единственное поражение в UFC
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Российский боец полутяжёлого дивизиона (до 93 кг) UFC Магомед Анкалаев вспомнил своё единственное поражение в организации.

Напомним, в марте 2018 года, на турнире UFC Fight Night 127, Анкалаев уступил удушающим приёмом на последней секунде третьего, заключительного раунда шотландскому бойцу Полу Крейгу.

«Первоначально мне было тяжело это признать. А потом осознал и сделал выводы. Я считаю, что это должно было случиться, это поражение сделало меня намного сильнее и даже, можно сказать, прочнее. Я даже не понял, как это произошло. Помню, когда он меня отпустил и я сел, то понял, что я в клетке. Не было такого, что времени не хватило, я просто растерялся», – приводит слова Анкалаева издание Sport24.

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