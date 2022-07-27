Алекс Волкановски заявил о желании стать запасным в бою Оливейра — Махачев

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски заявил о готовности стать запасным бойцом для титульного поединка в лёгком весе (до 70 кг) между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым, который состоится 23 октября в Абу-Даби.
«Если у меня получится набрать хорошую форму, то почему бы UFC не выбрать меня в качестве запасного для Ислама и Чарльза? Я серьёзно, есть ощущение, что кто-то из них травмируется. Порой у людей появляются возможности, а я всегда был тем, кто хватается за них первым.
Вполне возможно, что в октябре я окажусь в Абу-Даби. Через полтора месяца мне можно будет бороться, а через 12 недель я уже буду изо всех сил бить травмированной рукой», приводит слова бойца пресс-служба DAZN.
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