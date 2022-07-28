Экс-чемпион Bellator Минаков оценил шансы Сергея Павловича в бою с Дерриком Льюисом

Бывший чемпион Bellator Виталий Минаков высказался о предстоящем поединке, в ходе которого встретятся его соотечественник Сергей Павлович и представитель США Деррик Льюис. Бой состоится уже на этих выходных в США.



«В то время, когда мы работали с Серёгой, он был громадной мощи атлет с очень сильным ударом и при всём при этом с достаточно хорошей выносливостью. Если Сергей будет в форме, конечно, он сможет [перебить Льюиса]. Здесь вопрос физического и психологического состояния, насколько хорошо он прошёл лагерь. Серёга достаточно давно выпал из публичного поля зрения. По крайней мере, я редко его вижу.



Если Серёга продолжает работать в том же ключе, как и раньше, тогда соперник не доставит ему никаких проблем. У Павловича очень-очень жёсткий удар и хорошая выносливость. Единственное, чего ему не хватало, это уверенности в себе. Он очень долго готовит удар. Я думаю, что здесь преимущество на стороне Сергея в плане молодости, физической силы, желания к победе.



А Льюис — уже ветеран, но показывает яркие поединки. Он всё равно очень опасен — в последний момент он может нанести очень неожиданный удар. Но Серёга всё-таки предпочтительнее выглядит», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.