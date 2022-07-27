Забит Магомедшарипов дал прогноз на бой Махачева и Оливейры
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Бывший боец UFC россиянин Забит Магомедшарипов высказался о титульном поединке в лёгком весе (до 70 кг) между соотечественником Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой состоится 23 октября в Абу-Даби и возглавит турнир UFC 280.
По мнению Магомедшарипова, Махачев является фаворитом в этом противостоянии.
«Я думаю, Ислам победит. У Ислама для этого всё есть. Борется. Я с ним боролся, очень физически мощный. Грэпплинг на уровне… и ударка намного лучше, чем у Чарльза. Я с ним боролся, у него очень хороший грэпплинг», – сказал боец во время выступления на семинаре в Дагестане.
Ранее в интервью Магомедшарипов высказался о причинах завершения профессиональной карьеры и раскритиковал UFC.
Новость по темеЗабит Магомедшарипов ответил на вопрос, почему завершил карьеру
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