Илия Топурия встретится с Эдсоном Барбозой 29 октября

Испанский боец UFC грузинского происхождения Илия Топурия вернётся в октагон 29 октября 2022 года на турнире UFC Fight Night, сообщает MMAFighting. Соперником Топурии станет бразильский боец Эдсон Барбоза.
Топурия в последний раз выходил в октагон на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне в марте. Соперником Топурии был британец Джей Херберт. Бой завершился во втором раунде победой Илии нокаутом. Всего на счету Илии 12 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 12 побед.
После победы над Хербертом Топурия бросил вызов британскому спортсмену Пэдди Пимблетту. Кроме того, Топурия неоднократно заявлял, что он заинтересован в поединке с российским бойцом UFC Мовсаром Евлоевым.
Эдсон Барбоза последний бой провёл на турнире UFC 272 в марте 2022 года, проиграв решением судей Брайсу Митчеллу. Всего на счету Барбозы 33 боя в ММА, в которых он одержал 22 победы и 11 раз потерпел поражение.
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