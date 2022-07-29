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Илия Топурия встретится с Эдсоном Барбозой 29 октября

Илия Топурия встретится с Эдсоном Барбозой 29 октября
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Испанский боец UFC грузинского происхождения Илия Топурия вернётся в октагон 29 октября 2022 года на турнире UFC Fight Night, сообщает MMAFighting. Соперником Топурии станет бразильский боец Эдсон Барбоза.

Топурия в последний раз выходил в октагон на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне в марте. Соперником Топурии был британец Джей Херберт. Бой завершился во втором раунде победой Илии нокаутом. Всего на счету Илии 12 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 12 побед.

После победы над Хербертом Топурия бросил вызов британскому спортсмену Пэдди Пимблетту. Кроме того, Топурия неоднократно заявлял, что он заинтересован в поединке с российским бойцом UFC Мовсаром Евлоевым.

Эдсон Барбоза последний бой провёл на турнире UFC 272 в марте 2022 года, проиграв решением судей Брайсу Митчеллу. Всего на счету Барбозы 33 боя в ММА, в которых он одержал 22 победы и 11 раз потерпел поражение.

Топурия уложил соперника в глухой нокаут. И жёстко обратился к Пимблетту Топурия уложил соперника в глухой нокаут. И жёстко обратился к Пимблетту
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