Названа дата, когда Василий Ломаченко должен провести следующий бой

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко следующий поединок должен провести 22 октября. Об этом сообщается в социальных сетях портала Luckypunch.net. Информация поступила от вице-президента Top Rank Карла Моретти.
Сообщается, что, как только компания получит подтверждение того, что Ломаченко покинет Украину, ему будет подобран соперник, а также будет определено место проведения поединка.
Ломаченко дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. Последний поединок Василий провёл в июне 2021 года, победив представителя Японии Масаёси Накатани техническим нокаутом в девятом раунде. В общей сложности в его активе 18 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 16 побед (в том числе 11 нокаутом) и потерпел два поражения.
Что делает Ломаченко уникальным боксёром:
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