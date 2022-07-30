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Боец UFC Эмеев дал прогноз на бой Анкалаев — Смит

Боец UFC Эмеев дал прогноз на бой Анкалаев — Смит
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Российский боец UFC в полусреднем весе Рамазан Эмеев поделился мыслями о предстоящем поединке соотечественника Магомеда Анкалаева с американцем Энтони Смитом. Противостояние пройдёт в ночь на 31 июля мск на турнире UFC 277.

«Магомед очень хорошо подготовился к бою. Среди его спарринг-партнёров было много ребят, которые стилистически напоминают Энтони. Поэтому я уверен, что он пройдёт Смита. Анкалаев более голоден [до побед] и более нацелен, чем Энтони. Моё мнение — Магомед будет превосходить Смита во всех компонентах — и в стойке, и в борьбе. Считаю, что Магомед доведёт бой до конца и выиграет единогласным решением судей. Главное, чтобы обошлось без травм и лаки-панчей», — сказал Эмеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

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