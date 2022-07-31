Аманда Нуньес пришла на пресс-конференцию после UFC 277 на костылях

Чемпионка UFC бразильянка Аманда Нуньес после поединка с представительницей США Джулианной Пеньей пришла на пресс-конференцию на костылях. Противостояние проходило на турнире по смешанным единоборствам UFC 277, который состоялся в ночь с 30 на 31 июля мск.



Напомним, бой Нуньес и Пеньи продлился все пять раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей праздновала бразильская спортсменка, что позволило ей вернуть себе пояс чемпионки UFC в легчайшем весе. Бойцы встречались второй раз. Предыдущий поединок остался за Пеньей. Тогда американка выиграла сабмишном. Для Нуньес эта победа стала 22-й в ММА при пяти поражениях. Джулианна Пенья, в свою очередь, потерпела пятое поражение в карьере при 12 победах.